Baganzola: il semaforo pedonale è rivolto verso la strada

Il semaforo pedonale di Baganzola è rivolto verso la strada provinciale, in direzione Torrile, e non verso i pedoni che si apprestano ad attraversare ad attraversarla. La situazione - segnalata da un lettore- è potenzialmente rischiosa per gli automobilisti e per i pedoni. Il semaforo, infatti, non è visibile ed è pericoloso.

