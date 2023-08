Baganzola, monta la protesta dei cittadini: "Vogliamo una fermata dell'autobus all'uscita del casello autostradale"

Perchè non realizzare una fermata dell'autobus all'altezza dell'uscita dell'autostrada A1 (Parma Centro) che colleghi la zona del casello a Baganzola? E' questa la richiesta di alcuni cittadini della zona. Sono molte infatti le persone che percorrono quel tratto di strada a piedi: lavoratori, studenti e famiglie.

"Vorrei porre alla vostra attenzione - scrive Francesco Agostino Polimeni - per poi eventualmente interagire con chi di dovere sull' opportunità di dotare di una linea bus che parta dal parco Nord (uscita autostrada) per poi andare direzione Baganzola (strada che scende dal Roadhouse). Vedo continuamente studenti, operai, famiglie che con grande fatica percorrono a piedi quella strada. Purtroppo non tutti sono automuniti per problemi economici. Basterebbe una semplice navetta, per rendere meno pesante la vita ai primi citati. Vi ringrazio anticipatamente confidando nella vostra proverbiale professionalità".