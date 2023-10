Bambina etiope salvata grazie a 'Parma per gli altri': pagate le spese di viaggio per un intervento chirurgico

Liro, una bambina etiope, è riuscita ad arrivare in Italia, come riportato da Agrigentonotizie, per essere sottoposta urgentemente ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale del Cuore di Massa Carrara grazie ai soldi trovati dalla Ong 'Parma per gli altri'. L'associazione infatti si è mobilitata subito dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto. Un viaggio sostenuto economicamente anche dalla confraternita licatese di San Girolamo. Ora la bimba è ospitata con il papà presso una struttura, voluta dal cantante Andrea Bocelli, per un periodo di osservazione prima di essere sottoposta ad altre cure. Poi rientrerà definitivamente in Etiopia.

Il governatore della confraternita, Angelo Gambino, ha dato l’annuncio: “Intervento riuscito per la piccola Liro. Un piccolo gesto può servire a salvare una vita umana. Ringrazio il confratello Pietro Pisciotta che segue da vicino la ragazza”.