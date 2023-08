Bambini del popolo Saharawi in municipio

Una delegazione formata da dieci bambini del popolo Saharawi è stata accolta questa mattina in municipio dal Sindaco, Michele Guerra, e dall’Assessora alla Cooperazione Internazionale ed Associazionismo, Daria Jacopozzi.

I ragazzi con i loro accompagnatori si trovano a Parma grazie al progetto di accoglienza che da anni porta avanti l’Associazione Help for Children Parma, per cui era presente anche il presidente Giancarlo Veneri.

I bambini nel loro periodo di vacanza a Parma sono stati sottoposti a controlli sanitari ed hanno trovato sollievo rispetto alle dure condizioni di vita a cui sono abituati nei campi profughi in Algeria.