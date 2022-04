Nel ricordo dei bimbi ebrei di Parma deportati nel campo di sterminio di Auschwitz e mai più tornati

Lunedì 11 aprile, alle 11.30, è in programma la cerimonia di commemorazione dei bambini ebrei parmigiani uccisi nel campo di sterminio di Auschwitz, appartenenti alle famiglie Bachi, Fano, Della Pergola, nel Parco a loro dedicato, in via Bramante.

Si tratta di un momento particolarmente toccante in ricordo dei bambini deportati nei campi di concentramento che non fecero più ritorno alle loro case. Il ricordo della Shoah sarà rimarcato dalla presenza di alcune classi dell'Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto e dalla dirigente scolastica Nadia Malcisi. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, della Comunità Ebraica di Parma, dell’Istituto storico della resistenza ed i rappresentanti delle Associazioni Partigiane. Per il Comune di Parma sarà presente il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni.