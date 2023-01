Bandi di selezione pubblica di ADE S.p.A. per due posti per operatore cimiteriale a tempo determinato

ADE S.p.A., società che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Parma, ha attivato due bandi di selezione pubblica per la copertura di due posti per operatore cimiteriale a tempo determinato (eventualmente trasformabile a tempo indeterminato), uno livello terzo e uno livello quarto del CCNL Multiservizi.

La data di avvio del rapporto di lavoro è prevista per il 1° marzo 2023, oppure, nel caso in cui entro tale termine non siano ancora completate le procedure di selezione, dopo l’approvazione della graduatoria finale. Il vincitore della selezione entrerà a far parte del reparto del “Nucleo Operativo” di ADE S.p.A., con assegnazione alle diverse strutture cimiteriali in gestione ad ADE S.p.A. (ventinove in totale, nei comuni di Parma, Collecchio, Sala Baganza e Salsomaggiore Terme).

La Società, ove ne riscontri la necessità, utilizzerà le graduatorie delle selezioni anche per eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, poi trasformabili anche a tempo indeterminato.

C'è tempo fino al 5 febbraio 2023 per presentare la domanda di ammissione per il posto di operatore cimiteriale a tempo determinato di quarto livello e fino al 7 febbraio 2023 per il posto di operatore cimiteriale a tempo determinato di terzo livello.

I bandi di selezione sono disponibili sul sito di ADE S.p.A.: https://adespa.it/ societa-trasparente/selezione- del-personale/bandi-in-corso/ selezione-operai/