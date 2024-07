Bar del Teatro Regio, aperta la procedura per la concessione

La Fondazione Teatro Regio di Parma ha avviato la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar del Teatro, per un periodo di 8 anni. La procedura è pubblicata sul sito del Comune di Parma, nella sezione bandi di gara. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente online attraverso la piattaforma SATER per gli acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 5 agosto 2024, pena l’irricevibilità. Per presentare la candidatura è obbligatorio il sopralluogo dei locali oggetto della procedura aperta. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 22 luglio 2024, previo appuntamento da richiedere a mezzo PEC a fondazioneteatroregioparma@ pec.it. La mail deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Richieste di chiarimenti sulla procedura aperta possono essere presentate per iscritto e inviate attraverso la piattaforma SATER entro le ore 12.00 di venerdì 26 luglio 2024. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione in forma anonima delle richieste e relative risposte sul sito di Intercent-ER. I candidati sono dunque invitati a visionare costantemente tale sezione del sito.