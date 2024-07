Traversetolo: al Lido Valtermina il bar pronto ad agosto

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo bar al Lido Valtermina di Traversetolo. La struttura, che rientra nel progetto più ampio di riqualificazione di tutta l’area, sarà ultimata entro il mese di agosto. L'intervento ha preso avvio a inizio maggio sulla base del progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Trevisan ed è a cura della ditta Modulcasa Line S.p.A. Direttore dei lavori è l'ingegnere Marco Ravazzoni. La spesa, totalmente a carico del Comune di Traversetolo, è complessivamente di 180mila euro.

Il nuovo bar si trova all'interno dell'area verde e sportiva del Lido, in uno dei tanti spazi a verde, tra il Palazzetto dello sport e l'attuale parcheggio. Il progetto è stato redatto partendo da una visione d’insieme relativa al futuro sviluppo del parco Lido Valtermina, individuando il bar come primo elemento iconico per l’ingresso dal parcheggio del parco stesso. Il nuovo corpo di fabbrica è stato progettato secondo un principio di economia

dello spazio e di massima funzionalità su una superficie complessiva di circa 75 mq, con servizi igienici per persone con disabilità e una sala somministrazione che potrà ospitare internamente fino a venti persone, oltre a quelle prevedibili per le ampie aree verdi circostanti. L’edificio viene

realizzato con elementi modulari prefabbricati, con finitura esterna intonacata come il nuovo portale del Lido, riqualificato nel 2022. La struttura si comporrà al suo interno dei vari ambienti necessari all’attività, tutti disposti su unico livello a piano terra. La copertura sarà dotata di impianto fotovoltaico.

Spiega il sindaco Simone Dall'Orto: “Siamo contenti che, a breve, il Lido avrà un bar che permetterà di servire cibi e bevande, colmando l’assenza di un punto di ristoro facilmente accessibile dagli atleti e da chi frequenta il parco. È stato un iter che ha subito alcuni ritardi. Abbiamo dovuto rivedere il progetto originario perché la prima procedura di gara è andata deserta, ed è stato anche aumentato il costo della stessa. Poi, è intercorso un periodo piuttosto

lungo tra l'affidamento e l’inizio dei lavori perché abbiamo voluto condividere gli interventi sul bar con la ditta che lo gestirà, che è la stessa che ha realizzato i tre campi da padel, ormai ultimati e in attesa solo delle fasi di collaudo necessarie per essere messi in funzione. Questa sinergia, se

all'inizio ha prolungato i tempi dei lavori - l'individuazione della ditta ha richiesto infatti più tempo del previsto - ha arrecato vantaggi in fase di esecuzione, in quanto ha consentito di procedere parallelamente e di assumere le decisioni operative in modo contestuale”.