Barricate di Parma: il 1° agosto la commemorazione in Oltretorrente

Si terrà nel pomeriggio di sabato 1° agosto la commemorazione delle Barricate di Parma, organizzata dalla CGIL territoriale, insieme alle associazioni partigiane e antifasciste ANPI, ALPI, APC, ANED, ANPPIA e AICVAS, in collaborazione con Comune e Provincia di Parma.

Per evitare la calura mattutina, quest'anno l'appuntamento si svolgerà alle ore 18.00, come sempre in Oltretorrente, presso il Monumento alle Barricate collocato in piazzale Rondani.

La cerimonia ricorda la gloriosa resistenza della gente di Parma nel 1922 contro l'assedio dalle squadre fasciste di Italo Balbo, costrette poi alla ritirata. La commemorazione sarà introdotta da Elisa Camellini, della segreteria confederale CGIL Parma, a cui seguiranno gli interventi di Andrea Rizzi, responsabile Storia e memoria per la Camera del Lavoro, di Alessandro Tassi Carboni, Presidente del Consiglio Comunale di Parma, e di un rappresentante della Provincia di Parma.

La rievocazione storica sarà affidata, come di consueto, a Marco Minardi, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma.