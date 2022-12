Barricate: pannelli 'digitali' nelle vie dell'Oltretorrente per conoscere la storia della rivolta antifascista

A conclusione del denso programma di iniziative che hanno segnato il centenario delle Barricate del 1922 e in occasione dell'86° anniversario della morte di Guido Picelli in Spagna (5 gennaio 1937), verrà inaugurato un progetto di itinerari e segni urbani nei luoghi dell'agosto 1922.

In alcune strade dell’Oltretorrente e del Centro città, nei punti esatti in cui 100 anni fa sorsero le barricate ? individuati tramite le fotografie che all’epoca scattò Armando Amoretti ? sono stati realizzati segni urbani e collocate 14 paline per contestualizzare eventi e personaggi nel loro spazio fisico e trasformare quei luoghi in porte del tempo.

Un QRcode su ogni palina, infatti, rimanda ad una pagina web in cui sarà possibile a voi e ai vostri alunni trovare testi, immagini, video e bibliografie; insomma materiali utili per approfondire personaggi e dettagli di quelle giornate: i dirigenti della rivolta popolare come Guido Picelli o Antonio Cieri, i ras fascisti come Italo Balbo e le violenze squadriste nel centro storico, le donne come Maria Viola o Ada Nicolini, il popolo dei borghi, le barricate e gli arditi del Naviglio, Il fotografo delle barricate Amoretti…

www.barricate1922.it

Progetto a cura di Comune di Parma e Centro studi movimenti

con il sostegno di Aicvas e Regione Emilia Romagna

Ideazione e realizzazione per la parte di architettura urbana Gabriella Incerti e Filippo Zuelli

Ideazione e realizzazione per la parte di ricerca storica Margherita Becchetti, William Gambetta e Lorenzo Tore

con la collaborazione di Sofia Bacchini, Michela Cerocchi, Ilaria La Fata e Latino Taddei

Concept grafico e digitale Jacleroi srl

Video Andrea Mainardi