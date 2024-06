Gli autisti di Bartolini tornano a bloccare i cancelli

Alcuni autisti e facchini che lavorano per il corriere Bartolini sono tornati a scioperare davanti ai cancelli dell'azienda all'Interporto di Fontevivo. A partire dalle prime ore della mattinata di giovedì 6 giugno i lavoratori hanno incrociato di nuovo le braccia. Il blocco, messo in atto dai driver iscritti al sindacato Si Cobas, è per i mezzi in entrata e in uscita ma dal sindacato assicurano che i camion con beni di prima necessità e farmaci vengono fatti passare.

Dopo la vittoria di una prima vertenza, avvenuta in seguito ad una serie di scioperi e picchetti davanti ai cancelli dell'azienda, gli autisti e i facchini sono tornati a protestare, insieme ai rappresentanti del sindacato. "L'azienda si rifiuta di accettare il nostro sindacato ai tavoli nazionali per quanto riguarda le trattative sul futuro lavorativo degli addetti, autisti e facchini, che lavorano all'interno del gruppo".