Il giovane baseball di Parma laureato Campione d'Italia: gli atleti ricevuti in municipio

La Sala Consiglio del Municipio ha ospitato un momento emozionante. I Campioni d’Italia 2022 Under 12 Baseball hanno ricevuto dalle mani dell'Assessore allo Sport Marco Bosi una pergamena celebrativa della città per il meritato titolo nazionale conquistato.

Uno ad uno, i giovanissimi 15 atleti, gli allenatori e i dirigenti della JUNIOR PARMA B.C. hanno sfilato tra i banchi del Consiglio Comunale per una passerella che ha visto protagonisti giovani talenti e uno sport vissuto davvero con passione e con uno spirito di squadra.

A condurre la cerimonia è stato il neo delegato allo Sport del Comune di Parma Davide Antonelli.

Il Presidente Mario Caravita, la vice Presidente Carla They, insieme agli allenatori Arrieta Pedroso Ricardo, Pia Fulvio, Artze Luis e Perracino Andrea, ha sottolineato come "questa vittoria arriva a distanza di quasi vent'anni dall'ultimo titolo vinto da una squadra dello Junior Parma B.C. è stato per noi un traguardo, ma anche un punto di partenza. Partiamo da questo podio per guardare avanti con più entusiasmo e più sicurezza. Il mondo del Baseball di Parma è in crescita e può contare su un'attenzione, un tifo e una vicinanza delle istituzioni come questo momento dimostra, che ci spinge a fare bene e a puntare in alto".

"Che a conquistare un titolo così importante sia stata la squadra cadetta, siano stati gli atleti più giovani è ancora più bello e gratificante" ha commentato l'Assessore Bosi "lo sport è anche una palestra di crescita e di valori. Arrivare a traguardi così importanti ci fa sperare in una tradizione che prosegue, che porterà il nome di Parma lontano, ma soprattutto in uno sport della nostra città che riesca a far esprimere al meglio i suoi ragazzi e ragazze e ad offrire davvero un'esperienza di vita, di socializzazione, di valori".

Durante l'iniziativa sono stati menzionati gli atleti e le atlete delle altre società di Baseball e Softball parmigiane che hanno partecipato a manifestazioni Nazionali e Internazionali nell’anno 2022.