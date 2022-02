Bassa Est Parmense: Fabio Ferrari nuovo comandante della Polizia Locale

Fabio Ferrari è il nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Bassa Est Parmense che opera nei territori comunali di Colorno, Torrile e Sorbolo Mezzani a seguito della decisione assunta dalla Giunta dell’Unione.

Ferrari – 43 anni, laureato in Scienze giuridiche di impresa e della pubblica amministrazione all’Università di Modena e Reggio Emilia – fece il suo ingresso come agente nella Polizia municipale di Torrile nel 2008 ricoprendo poi i successivi incarichi di agente scelto, assistente ed ispettore.

Succede a Pier Paolo Pezziga, in pensione da fine 2021, e guiderà un Corpo di polizia locale che opera su un territorio di 152 km quadrati nel quale vivono quasi 30mila abitanti.

“Il mio obiettivo – dichiara il nuovo comandante – è quello di migliorare ulteriormente il servizio di polizia locale in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine del territorio, in primis i carabinieri della stazione di Colorno, guidati dal maresciallo Filippo Collana, e i carabinieri della stazione di Sorbolo, guidati dal maresciallo Giampiero Frusone. Come agenti cercheremo di essere sempre più vicini alla cittadinanza incrementando le pattuglie a piedi ed in bici, proprio per essere a diretto contatto con i cittadini”.

“Auguriamo buon lavoro al nuovo comandante Ferrari che, siamo certi, saprà organizzare al meglio il servizio di Polizia locale – dichiara il presidente dell’Unione Bassa Est e sindaco di Torrile Alessandro Fadda -. Insieme agli altri sindaci della Bassa Est - Christian Stocchi per Colorno e Nicola Cesari per Sorbolo Mezzani - confermiamo il grande impegno per garantire una presenza capillare della Polizia locale sul territorio. In questi giorni hanno fatto il loro ingresso i due nuovi agenti Alessandro Giannone ed Edoardo Ramponi ed altri 4 agenti saranno assunti a breve. In questo modo il corpo di Polizia locale sarà composto da 15 operatori totali. Inoltre sono previsti ulteriori investimenti, per 300mila euro, per il potenziamento della rete di videosorveglianza che già oggi può contare sulla presenza di 87 telecamere ambientali e 48 Ocr, ossia dotate di tecnologia che consente la lettura ed il riconoscimento delle targhe dei veicoli”.