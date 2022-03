Bedonia: senso unico alternato con semaforo sulla provinciale a Gelana

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla Strada provinciale n. 359R “di Salsomaggiore e Bardi” in località Gelana, in Comune di Bedonia, da domani, martedì 29 marzo 2022, e fino all’ultimazione dei lavori.



La misura si è resa necessaria perché è necessario ripristinare un manufatto in attraversamento stradale e per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza si deve limitare la circolazione.