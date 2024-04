Bell'Italia a Parma: puntata dedicata alle città della musica

Nella vicina Busseto nacque Giuseppe Verdi, nei vicoli del centro storico Arturo Toscanini, per dirigere l'orchestra Ducale fu chiamato Niccolò Paganini. Il legame tra Parma e la musica è unico e vive nel cuore della città ed è stato raccontato nell'ultima puntata di Bell'Italia del TGR di RAI 3. Si inizia dal Teatro Regio con l'intervista al Sovrintendente Luciano Messi per arrivare alla Casa della Musica con il Dirigente del Settore Cultura Alessandro Puglisi e le archiviste Federica Biancheri e Cristina Gnudi nei quattro secoli di storia musicale che racchiudono i suoi musei e al percorso della mostra di Miecio Horszowski per arrivare alla Casa natale di Arturo Toscanini che in Oltretorrente illustra la vita e la carriera del grande direttore d'orchestra.