Benessere animale: nelle scuole Micheli e San Leonardo si impara la convivenza

Una due giorni dedicata agli animali per le classi 1^ e 2^ delle scuole primarie “Micheli” e “San Leonardo” che sono state coinvolte da un'iniziativa organizzata dal Settore Politiche della Sanità - Benessere Animale per imparare e riflettere dedicato alle regole fondamentali di un'equilibrata convivenza tra esseri umani ed esseri animali. L'Assessora al Benessere Animale del Comune di Parma Nicoletta Paci e la Referente dell'Ufficio Benessere Animale Moira Balbi illustreranno le norme in vigore a Parma, a partire dal Regolamento per il Benessere animali recentemente modificato ed aggiornato dal Consiglio Comunale, i servizi dedicati agli animali in città e i comportamenti corretti da tenere sia con i propri amici a quattro zampe, sia nelle relazioni con gli altri. Oltre una decina di classi hanno affrontato il tema di come convivere in ambito urbano, dove gli animali da compagnia sono sempre più presenti e parte integrante degli affetti famigliari e delle abitudini quotidiane.

"Abbiamo pensato ad un format educativo per i bambini perchè la cura degli animali d'affezione riguarda tutta la famiglia e spesso i cani e i gatti di casa sono presenze significative con le quali si crea un legame profondo." Commenta l'Assessora Nicoletta Paci "chi vive con loro fin da piccoli proseguirà questo rapporto in età adulta. Iniziarlo con regole basilari vorremmo favorisse l'equilibrio e il benessere di un ecosistema urbano che può comprendere tutti felicemente se ognuno rispetta le norme"

Dopo questi incontri, dove è intervenuta anche la Dirigente Scolastica Chiara Palù toccherà a bambini e delle bambine di elaborare una loro illustrazione personale con carta e colori. Saranno infatti invitati a produrre un disegno rappresentativo del tema trattato. I lavori che realizzeranno verranno esposti nelle due scuole del quartiere San Leonardo, appena dopo le Festività e le vacanze pasquali, quando si terrà anche la premiazione dei partecipanti.