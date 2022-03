Caro carburanti: a Parma diesel e benzina oltre i 2 euro al litro

La settimana è iniziata con il rialzo dei prezzi dei carburanti, dalla benzina al diesel fino al Gpl e al metano. Anche nel parmense, come in altre città, si è assistito ad un cambiamento, da un giorno all'altro, dei prezzi praticati alla pompa dai distributori del territorio. Se in media, sia per la benzina che per il diesel il prezzo al litro sfiora i 2 euro, in alcuni casi gli aumenti hanno portato ad un costo ancora più alto fino alla soglia dei 3 euro al litro per la benzina e dei 2,50 per il metano.

Anche il diesel che, secondo l'Osservatorio carburanti del Mise, dovrebbe costare in media 1,9 euro al litro nel nostro territorio è schizzato, in alcuni casi, anche oltre i 2 euro. Una situazione che mette in allarme gli automobilisti parmigiani. Con la guerra in Ucraina in corso è probabile che questi prezzi non scenderanno a breve. Se già i possessori di auto a metano hanno dovuto sborsare quasi il doppio per un pieno ora anche chi possiede un'auto alimentata a benzina o a diesel deve fare i conti con gli aumenti. Ogni automobilista parmigiano dovrà pagare, per un pieno, in media, dieci euro in più rispetto alla settimana scorsa.