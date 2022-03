Benzina e diesel: per i parmigiani anche 20 euro in più per fare il pieno

I parmigiani spendono oltre 20 euro in più per fare il pieno di benzina e diesel. Gli aumenti esponenziali del prezzo di benzina, diesel, glp e metano incidono nell'immediato nelle tasche dei parmigiani. Il costo di un litro di benzina, nei distributori della città, per quanto riguarda il self service, supera i 2 e 10 centesimi e in alcuni casi raggiunge anche i 2 euro e 20 centesimi. Un aumento molto significativo e ogni giorno il prezzo si alza. Per i parmigiani fare il pieno, da un giorno all'altro, è diventato un salasso. Se consideriamo un aumento di 50 centesimi in media al litro per 20 litri di carburante si spendono 10 euro in più: per 40 litri circa 20 euro in più. Se poi il serbatoio contiene più di 40 litri gli aumenti sono ancora maggiori.

Benzina e diesel: prezzi alle stelle

Secondo i dati del Ministero per la Transazione Ecologica in una settimana il prezzo della benzina è aumentato di 8 centesimi, che è arrivata a costare 1.953 euro al litro in media tra il 28 febbraio e 6 marzo scorso, secondo la rilevazione del Mite. In alcuni casi anche oltre i 2 euro. Non poco se si pensa che la settimana precedente, il prezzo era di 1,870 euro al litro. Stesso problema per il gasolio, che soffre un rialzo identico a quello della benzina. Più 8 centesimi, arrivando a 1,829 euro al litro rispetto a 1,740 euro della settimana tra il 21 e il 27 febbraio. Aumenta anche il gasolio per il riscaldamento, che sale a poco più di 15 centesimi: 1.715,92 euro al litro da 1,565 euro della settimana prima. Dunque, da inizio anno, la benzina ha subito un rincaro del +13,3%, mentre il gasolio è aumentato del +15,2%, con un maggiore costo per un pieno ad un'auto di media cilindrata pari a +12 euro.