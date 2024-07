Berceto: ecco l'opera 'Sign of Care' di Sóley Ragnarsdóttir

Prosegue fino al 29 settembre 2024 Una Boccata d’Arte, il progetto diffuso d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis. 20 borghi e paesi di tutta Italia, uno per ogni regione, ospitano 20 interventi realizzati da 20 artiste e artisti italiani e internazionali a seguito di un periodo di residenza a contatto con il territorio e le comunità locali.

Quest’anno Una Boccata d’Arte giunge alla sua quinta edizione, con 100 progetti realizzati dal 2020. Per l’occasione sono stati invitati solo artisti under 35 che, per la diversità della loro pratica e della loro ricerca, offrono un ampio sguardo sul panorama contemporaneo.

Nell’ambito della quinta edizione di Una Boccata d’Arte, Berceto (PR), in Emilia-Romagna, ospita l’intervento Sign of Care realizzato dall’artista Sóley Ragnarsdóttir (Danimarca/Islanda, 1991), coordinato da Sofia Baldi Pighi.

Il progetto decostruisce l’immaginario antropocentrico della segnaletica classica e, attraverso un mutamento di piani, sposta l’attenzione sulle altre specie che insieme all’essere umano vivono e transitano in questi antichi camminamenti.

Spiega Sóley Ragnarsdóttir: “Conoscere i nomi dei tuoi vicini e delle rocce che definiscono il paesaggio ha un grande valore, così come conoscere i nomi degli uccelli, dei fiori e dei funghi può renderci più attenti a loro. Questa familiarità può indurci a camminare più lentamente, con più delicatezza e fermarci per incontrare persone, animali e specie”.

Sóley Ragnarsdóttir

Sign of Care

22.06 – 29.09.24

Berceto (PR)

Intervento diffuso nel borgo e nelle sue frazioni

A cura di Sofia Baldi Pighi

Berceto è un borgo nel Nord d’Italia, in provincia di Parma, ha tredici frazioni ed è attualmente abitato da 1967 persone (ISTAT, 2022) per 131 km2 di espansione. La posizione geografica del “paese di montagna più vicino al mare” lo rendono un importante centro di snodi spirituali e commerciali e, ancora oggi, è invariato il rapporto simbiotico che il borgo ha sviluppato nei confronti dei due antichi attraversamenti: la Via Francigena, il cammino dei pellegrinaggi che dal VI secolo collega Canterbury a Roma, e la Cisa, strategico valico che fin dall’età bizantina congiunge l’Appennino parmense al litorale tosco-ligure.

In occasione di Una Boccata d’Arte, l’artista indaga il potenziale simbolico della strada in un piccolo paese di confine. Durante i transiti — di pellegrini, commercianti e oggi di velocissime automobili — è fondamentale orientarsi. La segnaletica stradale rappresenta un codice iconografico universale per informare sulle direzioni, gli obblighi e i pericoli imminenti durante gli spostamenti.

Con l’opera Sign of Care (Segno di cura) Ragnarsdóttir decostruisce l’immaginario antropocentrico della segnaletica classica e attraverso un mutamento di piani sposta l’attenzione sulle altre specie che, insieme all’essere umano, vivono e transitano in questi antichi camminamenti.

Grazie a un approccio interdisciplinare, tra arte contemporanea e scienza, l’artista si concentra sulla segnaletica di specie floreali di rara bellezza, animali tipici del territorio e rocce che contribuiscono alla meraviglia paesaggistica del bercetese. L’opera agisce su un piano collettivo che abbraccia il paesaggio e le comunità non-umane che abitano la zona. Quattordici sono i cartelli della segnaletica d’artista, come Berceto e le sue tredici frazioni dove ognuna è collocata. Sign of Care disegna un percorso alternativo, una mappatura fisica ed emotiva che ricollega questi piccoli centri e sovverte la solitudine locale con un’opera d’arte espansa nei 131 km2 di territorio.

Opera esposta:

Sign of Care, 2024, Stampa su Dibond, Misure variabili.

All’interno del borgo e delle sue frazioni è collocata un’opera, il pubblico è invitato a trovarla: Berceto, Bergotto, Casaselvatica, Castellonchio, La Cisa, Corchia, Fugazzolo, Ghiare, Lozzola, Pagazzano, Pietramogolana, Roccaprebalza, Il Tugo, Valbona

Ringraziamenti:

Sindaco e Amministrazione Comunale di Berceto; l'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna; Pro Loco Berceto; A.S.D Terre Alte Berceto e il Monastero zen SanboJi. Un ringraziamento speciale a Stefano Segadelli e a Miriam Fontana, professionisti visionari e alleati essenziali per tutte le fasi del progetto.