Bersaglieri ciclisti: cerimonia al parco Ducale per il 125° anniversario della fondazione

Ricorre oggi, 15 marzo 2023, il 125° anniversario della fondazione della specialità dei Bersaglieri Ciclisti fortemente voluta dal Tenente Luigi Camillo

Natali. Con una cerimonia presso il Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, il Presidente Onorario Regionale

dell’Associazione Bersaglieri Emilia Romagna, Carlo Baroni, il Presidente della Sezione di Parma, Leonardo Levati, hanno deposto alla presenza del

Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Pasqualino Toscani e di una delegazione di bersaglieri in congedo, una corona di alloro ai piedi della

lapide, posta nel portico del palazzo, dove, nel lontano 1898, è stata fondata la specialità

La sezione di Parma, in occasione dei festeggiamenti dell’anniversario, ha in programma per l’8 ottobre, l’organizzazione di un evento che coinvolgerà l’intera città: una sfilata con la partecipazione di numerosi campioni del pedale, ex bersaglieri ciclisti, da Baronchelli a Moser, Bugno e Martinello oltre ai parmensi Gualazzini, Bernardi, Notari, Torelli e Zini, con fanfare in bicicletta e gruppi storici. Un grande evento a ricordo di tanta storia.