Bertini presidente della società italiana di Farmacologia e tossicologia veterinaria

Simone Bertini, docente di Farmacologia e Tossicologia veterinaria del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, è stato eletto – nel corso dell’assemblea annuale societaria – Presidente della Società Italiana di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria – SIFTVet.

La SIFTVet ha come obiettivi lo sviluppo e il progresso della ricerca, della didattica e di ogni altro ambito della Farmacologia e della Tossicologia veterinaria a livello nazionale e internazionale.

Il prof. Bertini, che già era nel Consiglio direttivo SIFTVet e che è anche componente del Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Sanità Animale – Sezione Consultiva del Farmaco Veterinario presso il Ministero della Salute, resterà in carica per il triennio 2024-2027.