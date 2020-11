Beve una bibita all'interno di un openshop in via Bixio: sanzionato e chiuso per 5 giorni

Durante un consueto controllo il personale della Polizia Locale in Oltretorrente, ha accertato la presenza di un cliente all'interno di un openshop in via Bixio intento a consumare le bevande appena acquistate. Gli agenti hanno sanzionato la persona e l'esercente. L'attività è stata quindi chiusa per cinque giorni, a norma del Dpcm che impone restrizioni al consumo di alimenti e bevande in area pubblica e all'interno di esercizi, quale misura di contrasto alla pandemia COVID - 19.