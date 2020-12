Biblioteche aperte domenica 20 dicembre

Imperdibile appuntamento con la lettura domenica 20 dicembre. In vista delle vacanze natalizie, cogliendo le restrizioni che impongono di trascorrere molte ore casalinghe l'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma comunica che domenica 20 dicembre 2020 le Biblioteche Alice e Cesare Pavese rimarranno aperte offrendo i loro volumi adatti ad adulti e bambini. Favole, saggi e letteratura per giovani adulti.

Effettueranno, rispettando le misure di prevenzione al contagio previste, l'apertura al pubblico con i seguenti orari: la Biblioteca Alice dalle ore 9.30 alle 12.30 e la Biblioteca Pavese dalle ore 15 alle 19.

Se volete la consulenza di un bibliotecario o curiosare tra gli scaffali è necessario prenotarsi telefonicamente oppure inviare una mail alle singole strutture. Se avete già in mente i titoli con cui trascorrere le prossime settimane è possibile prenotare i libri via telefono, mail oppure attraverso il catalogo online Opac. E' attivo anche il servizio di consegna dei libri a domicilio per i lettori impossibilitati a recarsi in biblioteca grazie ai volontari di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 + 21.

Per informazioni e contatti:

Biblioteca Alice: tel. 0521 031751 alice@comune.parma.it

Biblioteca Cesare Pavese: tel. 0521 218170 pavese@comune.parma.it.



Fatevi un regalo questo Natale: leggete un bel libro!