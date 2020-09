Biblioteche Comunali: si ritorna a studiare

Dopo la ripartenza con le dovute cautele dei servizi di restituzione e prestito, da domenica 13 settembre 2020 sarà di nuovo possibile studiare in biblioteca. Tornano le domeniche di apertura e vengono ampliati gli attuali orari di accesso alle biblioteche con due importanti novità: la possibilità di usufruire delle sale studio e del servizio di consultazione dei libri a scaffale.

Complessivamente nelle sale studio delle Biblioteche del San Paolo (Guanda e Internazionale Ilaria Alpi) e della Biblioteca Pavese sono stati ricavati, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, ben 40 postazioni, con un contingentamento del numero dei posti disponibili per consentire l’utilizzo degli spazi in sicurezza.

Chi vuole essere certo di trovare un tavolo per studiare o consultare i testi della biblioteca, potrà prenotarsi online accedendo al proprio profilo nella pagina web del Sistema Bibliotecario Parmense all’indirizzo biblioteche.parma.it

E' garantito il mantenimento dello spazio interpersonale ed è prevista la sanificazione degli ambienti a metà giornata per la quale sarà necessaria una pausa di apertura, generalmente tra le 13 e le 14. In ossequio alle disposizioni governative, è obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza in biblioteca.

Anche la Biblioteca Alice, principalmente dedicata alla fascia di pubblico scolare e prescolare, sarà aperta al pubblico garantendo alle bambine e ai bambini la possibilità di consultare e sfogliare i libri a scaffale, prenderli in prestito, soffermandosi per la lettura negli spazi ad essa dedicati.

Queste importanti novità rappresentano un ulteriore passo in avanti nella graduale riapertura in sicurezza delle biblioteche comunali di Parma in attesa di sabato 26 settembre quando gli spazi ristrutturati della Biblioteca Civica saranno restituiti alla città in tutto il loro splendore.

Per informazioni www.biblioteche.comune.parma.it

Orari in vigore da domenica 13 settembre:

Biblioteche Guanda e Ilaria Alpi:

dal lunedì al sabato 9-13 / 14-20; domenica 15-19

Biblioteca Cesare Pavese:

dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-19; sabato 9-13 / 15-19; domenica 15-19

Biblioteca di Alice:

lunedì e mercoledì 9-13; martedì, giovedì e venerdì 9-13 / 14-19; sabato 9-13 / 15-19; domenica 9.30-12.30