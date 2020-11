Biblioteche: da lunedì 9 novembre riprende il servizio di restituzione e prestito in sicurezza

Le Biblioteche del Comune di Parma hanno sospeso l’apertura al pubblico come previsto dal DPCM 3 novembre ma riprende da lunedì 9 novembre il servizio di restituzione e prestito in sicurezza. Come già avvenuto lo scorso maggio, si riparte inoltre con “take away” e consegna a domicilio per chi è impossibilitato a recarsi in biblioteca.

Così le Biblioteche del Comune di Parma sono pronte a incontrare nuovamente i loro lettori.

Il servizio sarà disponibile presso le Biblioteche dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La Biblioteca di Alice è aperta tutte le mattine e nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17; il sabato dalle 15 alle 17.

La Biblioteca Mediateca di Casa della Musica osserverà i seguenti orari: dal lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13.



Non sarà possibile accedere liberamente ai locali delle biblioteche per studiare, leggere o scegliere i libri a scaffale.

Le modalità saranno quelle già conosciute nei mesi scorsi. La restituzione avverrà semplicemente depositando volumi e dvd all’ingresso delle biblioteche. I libri restituiti, prima di essere rimessi in circolo, saranno posti in quarantena, così da non poter essere in alcun modo veicolo di contagio.

Per il prestito invece sarà obbligatoria la prenotazione, scegliendo i libri a catalogo e richiedendoli tramite opac (all’indirizzo www.biblioteche.parma.it), e-mail o telefonicamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 da lunedì a sabato alle singole biblioteche. Al momento della prenotazione verrà comunicata all’utente la modalità (giorno e fascia oraria) di ritiro dei libri prenotati.

Rimane attivo il prestito con la consegna a domicilio per i lettori residenti nel Comune di Parma impossibilitati a recarsi in biblioteca. Il servizio potrà essere richiesto telefonicamente alle singole strutture bibliotecarie.

Sul sito web www.biblioteche.comune.parma.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie all’utilizzo dei servizi insieme a tantissime novità librarie per piccoli e adulti, proposte di lettura e attività online. Per rimanere sempre informati sono disponibili anche le newsletter e le pagine social delle singole Biblioteche.

CONTATTI BIBLIOTECHE

Info utili Biblioteche comunali di Parma: Contatti: https://www.biblioteche.comune.parma.it

Biblioteca di Alice tel. 0521 031751 alice@comune.parma.it

Biblioteche del San Paolo: Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi e Biblioteca Ugo Guanda

tel. 0521 031984 -983 bibliotecainternazionale@comune.parma.it - guanda@comune.parma.it

Biblioteche dell'Ospedale Vecchio: Biblioteca Civica - Fondo Balestrazzi, Fondo Bizzozero, Emeroteca tel. 0521 031010 civica@comune.parma.it

Biblioteca Cesare Pavese tel. 0521 218170 pavese@comune.parma.it

Centro Cinema Lino Ventura tel. 0521 031040 centrocinema@comune.parma.it

Biblioteca Mediateca di Casa della Musica tel. 0521 031174 biblioteca@lacasadellamusica.it