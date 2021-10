Biblioteche: nuovi orari e modalità di accesso

Da lunedì 18 ottobre le Biblioteche del Comune di Parma ampliano il proprio orario di apertura. Le Biblioteche Civiche dell'Ospedale Vecchio, le Biblioteche Civiche del San Paolo - Guanda e Internazionale Ilaria Alpi e la Biblioteca di Alice effettueranno l'orario continuato, permettendo ai lettori di fruire della propria collezione e dei servizi senza interruzioni nel corso della giornata.

Inoltre, con l'eliminazione dell'obbligo di distanziamento di almeno un metro per musei e altri istituti e luoghi della cultura, tornano di nuovo disponibili tutti i posti a sedere delle strutture, ora aperte al massimo della capienza e ad accesso libero senza alcun obbligo di prenotazione.

L'accesso resta subordinato, per chi ha compiuto i 12 anni, al possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) valida ed è obbligatorio l'uso della mascherina durante l'intera permanenza in biblioteca e la sanificazione delle mani. L'obbligo di Certificazione Verde non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, che andrà esibita prima dell'accesso. Per maggiori informazioni sulla Certificazione Verde Covid-19: https://www.dgc.gov.it/web/

Agli utenti sprovvisti di Green Pass valido restano comunque consentiti la restituzione nelle ceste appositamente poste all’ingresso delle strutture e il ritiro del materiale prenotato. La prenotazione può essere effettuata da casa via telefono, mail, oppure attraverso il catalogo online.

Tutte le biblioteche restano a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Di seguito gli orari e i contatti delle singole biblioteche:

Biblioteche Civiche dell'Ospedale Vecchio

tel. 0521.031010 / 0521.031012 - email civica@comune.parma.it

Da lunedì a sabato: 9.00 - 19.00

Biblioteche Civiche del San Paolo - Guanda e Internazionale Ilaria Alpi

tel. 0521.031983 / 0521.031984 - email guanda@comune.parma. it / bibliotecainternazionale@comune.parma.it

Da lunedì a sabato: 9.00 - 19.00

Domenica: 15.00 - 19.00

Biblioteca Pavese

tel. 0521.218170 - email pavese@comune.parma.it

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00

Sabato: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Domenica: 15.00 - 19.00

Biblioteca di Alice

tel. 0521.031751 - email alice@comune.parma.it

Lunedì e mercoledì: 9.00 - 14.00

Martedì, giovedì, venerdì: 9.00 - 17.00

Sabato : 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00

Domenica: 9.30 - 12.30

Centro Cinema Lino Ventura

tel. 0521.031040 / 0521.031041 - email centrocinema@comune.parma.it

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 13.00

Martedì, giovedì, sabato: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00