Biciclettata degli studenti della Scuola per l’Europa da piazza Garibaldi alla scuola

Sono partiti in circa 80 questa mattina da piazza Garibaldi in bici per raggiungere la sede della Scuola per l’Europa, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale. Un esempio pratico per testimoniare che a scuola ci si può andare utilizzando mezzi non inquinanti e beneficio della salute e dell’ambiente. L’iniziativa rientra tra quelle promosse dalla Scuola per l’Europa in occasione della settimana dedicata all’Europa stessa ed è stata condivisa dal Comune. A salutare i ragazzi, in piazza, al momento della partenza, l’Assessora alla Scuola Ines Seletti. “Abbiamo condiviso questa bella iniziativa – spiega – dal momento che proprio attraverso l’impegno in prima persona è possibile dare l’esempio e formare le nuove generazioni su tematiche legate al rispetto dell’ambiente ed alla sostenibilità”. L’Assessora ha ringraziato i colleghi Tiziana Benassi e Cristiano Casa dal momento che il percorso in sicurezza dei ragazzi è stato fornito dall’Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale. Inoltre due agenti della polizia locale hanno seguito i giovani da piazza Garibaldi alla scuola, fornendo un utile supporto in termini di sicurezza e di educazione stradale. Soddisfazione è stata espressa da Mattias Van Den Eede vice preside della Scuola per l’Europa per un’iniziativa condivisa che vuole testimoniare anche i valori dell’Europa, tra cui quello della sostenibilità.