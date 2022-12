Biglietterie Tep: chiuse dal 23 dicembre al 2 gennaio

Si comunica che le biglietterie TEP di P.le Barbieri e presso la Cicletteria della stazione di Parma (P.le C.A. Dalla Chiesa) saranno chiuse dal 23 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023. Gli sportelli riapriranno al pubblico dal 2 gennaio 2023, con orario d’apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.40. Si ricorda che l’accesso agli sportelli sarà possibile solo previa prenotazione tramite il sito www.tep.pr.it (sezione Biglietti e abbonamenti Prenota il tuo appuntamento in biglietteria).

Si ricorda che chi è già in possesso della card Mi Muovo con abbonamento attivo potrà ricaricarlo anche via web senza bisogno di presentarsi in biglietteria dal sito www.tep.pr.it (sezione Biglietti e abbonamenti -> Ricarica il tuo abbonamento).