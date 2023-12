Bilancio, l'assessore De Vanna: "Negli ultimi 15 anni a Parma reati in calo di 3 mila unità nonostante l'aumento della popolazione"

Alle ore 15.15 di martedì 19 dicembre si apre il Consiglio comunale ed inizia la maratona per l'approvazione del Bilancio 2023-25.

GLI AGGIORNAMENTI

Ore 00:45 - Mozione della Lega per utilizzare il laghetto del parco Ducale per manifestazioni di avvio alla pesca. La votazione: 6 favorevoli, 3 contrari, 20 astenuti. Bocciata

Mozione del gruppo Vignali sul network dei Comuni amici della famiglia e sulle politiche familiari. La votazione: 9 favorevoli, 0 contrari, 20 astenuti

L'assessore Brianti: "Credo che questa proposta sia molto interessante, tenendo conto di alcuni aspetti che dovremmo approfondire. Credo che l'adesione sia una proposta su cui il Comune possa ragionare"

Mozione del gruppo Vignali sindaco sul Theatro del Vicolo. Emendamento che toglie l'impegno entro il 2024. La votazione: 28 favorevoli, approvato all'unanimità

L'assessore alla cultura e vicesindaco Lavagetto: "Il finanziamento di 400 mila euro è confermato. L'operazione riguarda tutto il complesso e anche le Serre degli Aranci. Nel tempo c'è stato un incremento dei costi, per il 2024 riteniamo di poter fare il lavoro sulla progettazione"

Ore 00:30 - Mozione della Lega sul rispristino del nucleo cinofilo della polizia locale. La votazione: 8 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti. Bocciata

Mozione della Lega sul potenziamento del servizio di trasporto pubblico e dell'illumininazione a Martorano. La votazione: 9 favorevoli, 20 astenuti. Bocciata

Mozione del gruppo Vignali sindaco sul commercio in centro storico. La replica del consigliere: "Sui 400 mila euro di un fondo sono stati spesi solo quelli per Borgo Antini". La votazione: 9 favorevoli, 20 astenuti e 0 contrati. Bocciata

L'assessore Vernizzi: "Sono già stati attivate alcune delle azioni che vengono proposte nella mozione. Stiamo invece ancora lavorando su un eventuale fondo da alimentare in modo costante. I fondi verranno impiegati durante l'anno"

Il sindaco Guerra: "Nel fine settimana a Parma hanno aperto quattro nuovi negozi di dimensioni importanti"

Ore 00:05 - Mozione della Lega che impegna la giunta a trovare soluzioni diverse per la raccolta del vetro per strada. La votazione: 6 favorevoli, 19 contrari, 3 astenuti. Bocciata

Mozione del gruppo Vignali sindaco in merito a contributi per l'installazione di sistemi antifurti e telecamere di videosorveglianza. La votazione: 6 favorevoli, 20 contrari, 3 astenuti. Bocciata

Mozione della Lega per predisporre l'aula consiliare con un sistema di videosorveglianza. La votazione: 9 favorevoli, 20 contrati. Bocciata

Ore 23.50 - Mozione del gruppo Vignali sindaco sull'aumento dei fondi a favore del Centro Antiviolenza. La consigliera Chiastra: "Nel primi dieci mesi del 2023 le richieste al Centro Antiviolenza sono state 293, nel 2022 erano state 250". La votazione: 28 favorevoli, 1 astenuto. Approvata

L'assessora Bonetti: "Tra il 2022 e il 2023 c'è stato un incremento dei fondi al Centro Antiviolenza che deriva da un fondo finanziato anche a livello nazionale. Ci lascia ben sperare il fondo annunciato di 40 milioni di euro. Vanno considerate anche le assistenti sociali che si dedicano a questi casi"

Mozione del consigliere Bocchi per la creazione di un Museo del Risorgimento. La votazione: 12 favorevoli, 17 astenuti. Bocciata

Mozione del gruppo Vignali sindaco sulla sicurezza che "impegna la giunta a definire un nuovo patto con la Prefettura e la Questura". La votazione: 7 favorevoli, 21 contrari, 2 astenuti. Bocciata

Il sindaco Guerra: "I numeri dati dal Prefetto sono ufficiali, dal 2008 al 2023 i reati sono calati di 3 mila unità nonostante l'aumento della popolazione di 25 mila persone"

L'assessore De Vanna: "Il concorso regionale per le assunzioni è nella parte finale, l'iter ha ripreso il suo corso e sta per concludersi. Nei primi mesi del 2024 ci saranno gli innesti previsti di nuovi agenti per la polizia locale. Come ha detto il Prefetto Garufi nel 2008 a Parma ci sono stati 23 mila reati commessi, nel 2023 ci sono stati 20 mila reati. Nel corso di quindici anni quindi c'è stata una riduzione considerevole del numero di reati, nonostante l'aumento del numero di abitanti".

Ore 23.15 - Mozione di Vignali sindaco, progetti di vita indipendente e assistente personale, il sindaco e la giunta "si impegnano ad erogare contributi economici per l'assunzione di un Assistente Personale". La votazione: 10 favorevoli, 21 contrari. Bocciata

L'assessore Brianti: "Il Comune di Parma già eroga 304 mila euro per la vita indipendente e con i fondi del Pnrr verranno realizzati tre appartamenti. Abbiamo di fatto già stanziato dei fondi per questo tipo di assistenza"

Mozione di Fratelli d'Italia per il riprostino del nucleo investigativo della polizia locale. La votazione: 9 favorevoi, 20 contrari, 2 astenuti. Bocciata

L'assessore De Vanna: "L'esigenza primaria è di estendere il progetto degli agenti di comunità"

Mozione della Lega per il rilancio di via Verdi. La votazione: 27 favorevoli, approvata all'unanimità

Mozione del gruppo Vignali sindaco sulle piste ciclabili. La votazione: 10 favorevoli, 3 contrari, 18 astenuti. Bocciata

La replica del consigliere ed ex sindaco: "Le cifre citate sono insufficienti. Avete scritto che avreste realizzato 60 chilometri di pista ciclabile. Invece nel mandato ne realizzate 9 più 3, undici in totale sui 60 che avete promesso. Quella di via Bergonzi e di Alberi le avete spostate nel 2026. Sono tutte chiacchiere". Borghi replica: "Non sarà così, abbiamo chiesto finanziamenti: dobbiamo possibilità finanziarie"

L'assessore Borghi: "Abbiamo previsto 400 mila euro nel 2024, 200 mila euro nel 2025 e 200 mila euro nel 2026 per le piste ciclabili. Stiamo affidando ad una società specializzata un piano regolatore della mobilità ciclabile: con questo documento cercheremo di individuare gli interventi da inserire nel piano delle opere pubbliche"

Mozione di Europa Verde sul collegamento ferroviaria tra Parma, Suzzara, Mantova e Verona. La votazione: 27 favorevoli, approvato all'unanimità

L'assessrore Borghi: "Il tratto è gestito della Regione Emilia-Romagna. I lavori sono iniziati nella parte ad Est, sono in esecuzione le opere di fondazione dei pali e della linea elettrica. I lavori si concluderanno entro il 2024. Treni per oltre 60 milioni di euro. C'è volonta di agire così come chiesto nella mozione"

Mozione di Ubaldi e Brandini per progetto Mentoring per giovani. La votazione: 29 favorevoli, 2 astenuti: approvata

L'assessore Aimi: "Iniziative in questo senso si stanno già facendo, per alcune scuole è già attivo un progetto di Mentoring. Stiamo lavorando ad un progetto articolato che abbiamo in parte intrapreso ed abbiamo intenzione di proseguire"

22.15 - Mozione di Bocchi, Ottolini, Chiastra, Brandini, Osio, Ubaldi sul polo per gli animali d'affezione. La votazione: 27 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti. Approvata

Mozione della consigliera Alicia Maria Carrillo e del Pd sui servizi veterinari e il polo per gli aninali d'affezione: "Si impegnano il sindaco e la giunta a reperire gli stanziamenti necessari per coprire le spese del capitolo con risorse adeguate per il 2024, il 2025 e il 2026". La votazione: 31 favorevoli, approva all'unanimità

L'assessore Bosi: "Lo stanziamento inziale per il polo per gli animali d'affessione per il 2020 è stato di 648 mila euro nel 2020, 657 mila euro nel 2021, 740 mila euro nel 2022, 870 mila euro nel 2023"

Il vicesindaco Lavagetto: "Per il cibo abbiamo fatto fronte con le risorse del 2023 e per i veterinari abbiamo fatto la proroga per i primi mesi del 2024"

Mozione di Ubaldi, Brandini, Bocchi e Ottolini per il ripristino della sede della polizia locale in centro. La votazione: 30 favorevoli, approvato all'unanimità

L'assessore De Vanna: "La polizia locale è presente in centro in modo dinamico, da alcune settimane in piazza Ghiaia c'è il nucleo che si occupa dei controlli di natura commerciale. Dall'estate scorsa è presente un presidio pomeridiano fisso in stazione"

Mozione della Lega per dotare la polizia locale di teaser per "evitare possibili aggressioni che metterebbero a rischio gli agenti". La votazione: 8 favorevoli, 20 contrari, 2 astenuti. Bocciata

L'assessore De Vanna: "Nel settembre del 2022 dicevo che non erano in corso sperimentazioni per il teaser. Lo confermo; è ancora così. La polizia locale di Parma ha in dotazione un altro strumento, che ha molti meno effetti collaterali rispetto al teaser"

Il consigliere Giuseppe Tramuta di Fratelli d'Italia: "Sono d'accordissimo, il teaser serve a fermare un aggressore a distanza di svariati metri"

Ore 21.45 - Mozione del gruppo Vignali sindaco sulla realizzazione di una casa della Salute nel quartiere San Leonardo. La votazione: 7 favorevoli, 1 contrario, 22 astenuti. Bocciata

La replica di Pallini: "Quello di Campanini è un intervento ponzio pilasteca. Dimenticare una parte di città di 30 mila abitanti non mi sembra positivo. Sarebbe importante avere quel tipo di servizi"

Il consigliere Campanini: "Non possiamo prenderci l'impegno in questo momento perchè il progetto coinvolge anche altri Enti".

L'assessore Brianti: "Era stato presentato un progetto molto pesante dal punto di vista sanitario e urbanistico. Era stata scelta di andare verso un ampliamento dell'attuale casa della Salute. Esiste un gruppo del San Leonardo che stanno lavorando allo sviluppo delle case delle comunità che hanno prodotto delle proposte, che sono state inserite nel patto sociale"

Ore 21.15 - Mozione di Fratelli d'Italia sulle politiche per la natalità. La votazione: 9 favorevoli, 19 contrari, 1 astenuto e 1 non voto. Bocciata

Vignali: "Condivido la visione del consigliere Bocchi. Si tratta di attivare delle politiche attive che partono dal fattore famiglia, come hanno fatto a Pontremoli o a Verona. Si tratta di rimodulare le tariffe: più la famiglia è numerosa meno paga come tariffe. Le nascite sono calate del 15% negli ultimi tre anni. La città andrà di fronte ad un declino inarrestabile: sarà una città di anziani ed immigrati".

Il consigliere Campanini del Pd: "La famiglia è al centro della nostra attenzione. Abbiamo attivato delle misure per favorire la nascita di nuove famiglie, servono politiche di medio e lungo periodo: la possibilità di avere la prima casa a costi accessibili, per esempio":

L'assessore Brianti: "Il tema è complesso. Teniamo anche conto di una programmazione nazionale sulla famiglia e le pari attività. Abbiamo attivato il centro per la famiglia e abbiamo preso in carico le famiglie che hanno difficoltà e hanno fragilità e povertà. Sono in essere i percorsi nascita, percorsi crescita e altre azioni. Stiamo lavorando sul regolamento per l'assegnazione degli alloggi Erp: c'è un punteggio aggiuntivo per chi ha più figli"

Mozione del gruppo Prospettiva, valutazione di arre dismesse idonee alla realizzazione di eventi e spettacoli. Votazione: 31 favorevoli, approvata all'unanimità

Riprende il Consiglio comunale.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Lavagetto: "E' un'idea corretta che bisogna provare a sviluppare; in futuro potremmo fare delle Commissioni su questo tema"

Alle 20.10 pausa di un'ora. La seduta riprenderà alle ore 21

Mozione di Brandini, Ottolini e Ubaldi sull'accessibilità dell'ex Cral Bormioli. La votazione: 10 favorevoli, 0 contrari, 21 astenuti: respinta

Vignali: "Per realizzare i parcheggi e le piste ciclabili bisogna finire il cantiere, mi piacerebbe sapere quando finisce. In un articolo leggo l'annuncio dell'assessore De Vanna che diceva che il cantiere avrebbe dovuto finire nel 2023 ma ad oggi il cantiere è completamente deserto"

L'assessore Marco Bosi: "Sulla pallamano abbiamo realizzato un campo a norma per la serie A, l'unica realtà in cui si riesce ad avere una diffusione tale degli impianti è il calcio. Lo sport si struttura su delle federazione e su delle attività organizzate che passano dalla gestione dei centri".

Ore 19.45 - Mozione di Maria Federica Ubaldi su piazza Ghiaia. Votazione: 9 favorevoli, o contrari, 21 astenuti: respinta

Mozione di Serena Brandini, Ubaldi e Ottolini sulla riqualificazione dello spazio Ipogeo. Votazione: 10 favorevoli, 1 contrario e 20 astenuti: bocciata

Il sindaco Guerra: "Sull'ex Cobianchi abbiamo portato avanti importanti studi di fattibilità, manca da circa 30 anni alla cittadinanza. A questi studi corrispondono degli investimenti importanti. Le criticità nell'utilizzo degli spazi ipogei, nei quali i cittadini si recano mal volentieri. Ci sono evidenze di reperti archeologici importanti, che vennero trovati nel 1927. Pensiamo che prima di tutto vada fatta un'indagine per sincerarsi di cosa rimane del foro romano sotto la città dell'ex Cobianchi"

Ore 19 - Mozione del gruppo Vignali sulle infrastrutture per chiedere il completamento di alcune opere con la Tirreno-Brennero, la Cispadana, la quarta corsia dell'autostrada. Votazione: 9 favorevoli, 1 contrario, 21 astenuti: bocciata

Il consigliere Franco Torreggiani del Pd: "Obbedisco e mi astengo, come tutta la maggioranza però credo che le infrastrutture siano essenziali. Ci sono grandi opere che non possiamo fare da soli ma insieme alla Regione e al Governo. Dobbiamo fare come i reggiani ed essere uniti su questi temi".

Il consigliere Nouvenne annuncia il voto di astensione: "Il programma che ha delineato l'assessore Borghi dimostra che il piano per la revisione dell'aspetto viabilistico della nostra città l'Amministrazione ce l'ha ben presente"

L'assessore Borghi: "In ottobre c'è stato consegnato l'elaborato per il nuovo collegamento stazione-fiere-aeroporto, un mese prima c'è stato lo studio di fattibilità Campus-Massese, consegnato questa settimana lo studio per il bypass di Gaione, in dirittura d'arrivo la ristrutturazione del ponte Dattaro, completato lo studio di fattibilità per la Pedemontana, fattibilità per casello autostradale Fiere e casello della Tibre, sulla via Emilia Bis all'iniziio del 2024 affideremo l'incarico per la fattibilità tecnico-economica"

Ore 18 - Mozione di Effetto Parma sull'area di servizio della nuova scuola per l'infanzia Primavera di Fognano. Approvata

Mozione di Sinistra Coraggiosa sul centenario della nascita di Franco Basaglia. Il consigliere Bocchi: "Sono contrario alla santificazione di Basaglia". Votaziione: 23 favorevoli e 7 astenuti: approvata

Mozione del gruppo Prospettiva che propone una coprogettazione con il Terzo Settore per migliorare la fruibilità degli eventi da parte delle persone disabili. Approvazione all'unanimità

Ubaldi: "Voteremo a favore ma che fine ha fatto il Disabilty Manager che era nelle linee programmatiche del mandato della Giunta?", Pallini dichiara il voto a favore del gruppo Vignali

Mozione di Ottolini sul bilancio climatico: 7 favorevoli, 19 astenuti: bocciata

Mozione del gruppo Pd per rafforzare lo scambio di dati tra il Comune di Parma e le esperienze che provengono da chi opera sul campo, le mense Caritas, Padre Lino e Emporio Solidale sul tema delle povertà e di bisogno. Approvata all'unanimità

Ore 17 - Mozione della consigliera Ubaldi sulla viabilità di strada Montanara verso la frazione di Gaione. Mozione approvata all'unanimità

Mozione del gruppo Vignali sul trasporto pubblico locale e sul rafforzamento dei collegamenti con le frazioni. 9 favorevoli, 18 astenuti: mozione bocciata

Replica il consigliere: "La sperimentazione per le frazioni non ha funzionato perchè gli orari dei bus erano gli stessi di quelli della linea ordinaria. Dove son finiti i 4 milioni di euro arrivati da Smtp al Comune e che avrebbero dovuto andare per il trasporto pubblico, qualche centinaia di migliaia di euro mi sembra il minimo che si possa fare!"

Il gruppo Pd dichiara l'astensione sulla mozione

L'assessore Borghi: "Ciò che è accaduto a Parma nel trasporto pubblico locale non è mai accaduto prima con la pandemia Covid con una vasta riduzione dell'utenza e l'esplosione dei costi di esercizio. Rispetto al 2019 c'è stato un incremento di oltre il 100% del metano, il costo del lavoro in due anni è cresciuto di 1.2 milioni di euro. In alcune città sono state cancellate alcune linee, a Parma non è accaduto. Dal Comune a Tep arriveranno 4.3 milioni di euro. In questo quadro ogni altra iniziativa deve avere un entrata specifica"

Mozione di Ubaldi, Brandini e Ottolini su interconnessione Tav: 28 favorevoli, o contrari e 1 astenuto: approvata

Mozione sulla mobilità su ferro di Vignali, 29 favorevoli, 0 contrati e 1 astenuti: approvata

Mozione di Ubaldi, Brandini e Ottolini su interconnessione Tav e mozione di Vignali sindaco sulla mobilità su ferro. Effetto Parma voterà a favore della mozione del gruppo Vignali

Vignali: "Non è vero che allora non c'è stata grande attenzione sull'interconnessione. Mi sembra strano che i vertici delle Ferrovie non conoscano la situazione. In quegli anni è stata costruita la nuova stazione di Parma. Oggi l'obiettivo numero uno deve essere avere la fermata dell'Alta Velocità alle Fiere, che avrebbe un valore per lo sviluppo del nostro territorio come l'ha avuta per Reggio Emilia"

Il sindaco Michele Guerra: "La partita dell'Alta Velocità dobbiamo riuscire a giocarla insieme. Non nego che abbiamo avuto contatti con altri operatori (Italo) per alcune fermate dell'Alta Velocità a Parma"

Ore 16 - Mozione di Effetto Parma, contrasto all'abusi edilizi lungo il torrente Baganza. Il Consiglio approva all'unanimità

Mozione di Anna Rita Maurizio per la riqualificazione di piazzale Matteotti in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giacomo Matteotti, con il coinvolgimento delle associazioni e delle associazioni partigiane. Il consigliere Bocchi: "Perchè coinvolgere sempre l'Anpi?". Si vota: 28 favorevoli e 0 contrari. Mozione approvata

Mozione del consigliere Bocchi sul ponte Europa: la proposta è destinarlo alle associazioni giovanili e alla società sportive dilettantistiche. Bocciata

Risponde il sindaco Guerra: "La convenzione con l'Autorità di Bacino è ancora valida e avremo a breve uno studio di fattibilità per realizzare il Centro delle Acque. Al di fuori di questa possibilità vedo percorsi molti più complicati. Spero che a breve possa avere una sua destinazione"

Inizia la presentazione delle prime quattro mozioni. La mozione della Lega viene bocciata. La mozione della Lega sulla mezz'ora gratuita in tutte le strisce blu: bocciata. Mozione del gruppo Vignali per mezz'ora gratuita nelle righe blu: 9 favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti: respinta

Mozione di Ubaldi e Brandini sule tariffe dei parcheggi in struttura: 9 favorevoli, 1 contrario e 20 astenuti. Respinta

Mozione di Laura Cavandoli sulle righe blu gratuite per mezz'ora, mozione del gruppo Vignali per la possibilità di avere mezz'ora di sosta gratuita nelle righe blu, mozione di Azione sui parcheggi in struttura