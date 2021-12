"Bisogna salvare il piccolo teatro Pezzani"

Sostenere i lavori di recupero e manutenzione del teatro Pezzani, a Parma, e scongiurarne la chiusura. L’appello alla Giunta è del consigliere Emiliano Occhi (Lega) che, in un’interrogazione, chiede di salvare il piccolo teatro, di proprietà della Curia, che rischia la chiusura se non verranno eseguiti lavori di manutenzione. Il teatro, ricorda Occhi, è uno degli ultimi presenti nell’Oltre Torrente, svolgendo in passato “un’importante opera sociale e culturale” e ospitando anche grandi artisti. Inoltre, negli anni scorsi era stata avviata una collaborazione con le scuole per avvicinare i giovani al teatro. Durante la pandemia, sottolinea Occhi, a causa delle restrizioni molti teatri hanno frenato le loro attività. Il consigliere conclude affermando che è necessario “preservare e mantenere anche i teatri più piccoli e meno conosciuti per la tradizione e per tenere vivi i quartieri, perché non si trasformino in zone abbandonate della periferia e diventino luogo ideale di abbandono, degrado e delinquenza”.