Blackout in varie zone della città: dal quartiere Montanara a via La Spezia

Blackout nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, in varie zone della città, dal quartiere Montanara a via La Spezia. L'interruzione della corrente elettrica ha riguardato alcune aree del quartiere ma anche alcune strade nelle zone limitrofe. Le cause del blackout non sono ancora chiare: molti cittadini hanno chiamato il numero di emergenza in caso di guasto di Iren per avere informazioni in merito all'interruzione, forse legata all'incendio di una cabina elettrica nel corso della notte. Ieri, sempre al Montanara, è mancata l'acqua per diverse ore, a causa del guasto di una tubatura provocato da un escavatore al lavoro all'interno di un cantiere.