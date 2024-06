Blackout nella zona Nord di Parma: Parco Nord al buio

Un blackout ha interessato la zona Nord della città e in particolare il quartiere San Leonardo, nella serata di giovedì 27 giugno. Alcune aree, come quella del Parco Nord (nella foto) sono rimaste completamente al buio per diverse ore. Alcuni residenti hanno segnalato la situazione di anomalia che ha interessato il loro quartiere. Il Parco Nord, in questi mesi oggetto di una forte riqualificazione, è una delle aree verdi più frequentate da pusher e clienti che acquistano sostanze stupefacenti. Percorrerlo al buio crea problemi dal punto di vista della sicurezza dei cittadini.