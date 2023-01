Sorbolo, mezzo pesante danneggia il passaggio a livello: lunghe code verso Casaltone

Un mezzo pesante ha divelto la sbarra del passaggio a livello di via Venezia a Sorbolo. Per questo motivo si è verificato un blocco al passaggio a livello a partire dalle ore 7.30 della mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio. In seguito al blocco si sono formate lunghe code verso Casaltone. Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico. "Tra qualche mese quel passaggio a livello sarà solo un brutto ricordo" ha scritto il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari segnalando la situazione della viabilità.