Blok 30, il nuovo centro polifunzionale di Parma

BLOK 30 nasce dal recupero di un importante compendio commerciale in stato di abbandono: un progetto di valorizzazione urbana che restituisce alla città un luogo da vivere ogni giorno.

BLOK 30 gode di una posizione privilegiata nel cuore della città, a meno di un km dal centro cittadino di Parma e poche centinaia di metri dal polo dell’Ospedale Maggiore.

Posizionato tra via Fleming e via Gramsci, è un passaggio “obbligato” dalla A1/Emilia, crocevia altamente frequentato e per questo già scelto da altri brand dalla forte vocazione commerciale.