Quel boato fortissimo tra Traversetolo e Vignale

Nella serata di martedì 21 maggio, poco dopo le ore 21, un boato molto forte è stato sentito dai cittadini di Traversetolo e della frazione di Vignale. Sono tanti i residenti che hanno segnalato la situazione. Molti si chiedono a cosa fosse dovuto quel rumore. Non è la prima volta che la cittadinanza viene allarmata per situazione di questo tipo. Alcuni mesi fa era stati avvertiti forti boati in zona, come in altre aree della provincia di Parma. L'ipotesi più probabile era che fossero dovuti a bombe carta o a grossi petardi lanciati senza un apparente motivo. Non risultano, in ogni caso, interventi dei vigili del fuoco per ieri sera. I rumori potrebbero anche essere dovuti ai dissuasori per i cinghiali.