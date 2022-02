Bollette record: è allarme per pensionati e giovani coppie con figli

Nelle cassette della posta dei parmigiani stanno arrivando le prime bollette per la luce e il gas relative al 2022. Le cifre sono esorbitanti e difficilmente sostenibili da chi, come pensionati e giovani coppie, riescono, già ora, a malapena a far quadrare i conti alla fine del mese.

Se, in media, ogni famiglia parmigiana dovrà sborsare 2.500 euro in più rispetto all'anno scorso l'aumento rispetto alle ultime bollette è vertiginoso: più del doppio per la luce ed il doppio per il gas. Bollette da circa 300 euro stanno arrivando ai pensionati parmigiani: con una pensione minima di 500 euro è evidente che molti non riusciranno a saldare i conti. Anche per le giovani coppie parmigiane c'è un problema immediato: i conti da circa 800 euro (con aumenti di oltre il doppio rispetto all'ultima bolletta) non sono sostenibili da chi sta già pagando 300/400 euro per la rata del muto. In questi giorni stanno infatti arrivando centinaia di chiamate alle associazioni di consumatori di Parma e provincia: i cittadini chiedono chiarimenti sugli aumenti e indicazioni su come comportarsi.

La scelta, per molte persone che prima non avevano questo problema, sarà tra saldare la rata del mutuo o pagare le bollette. Con un reddito da lavoro dipendente che si aggira in media intorno ai mille euro i conti sono presto fatti. Per non parlare di chi il lavoro l'ha perso a causa del covid o ha trascorso un periodo, più o meno lungo in cassa integrazione durante il lockdown e il periodo più intenso della pandemia da Covid-19.

Le tasche dei parmigiani, per chi è riuscito nonostante tutto a mettere da parte un piccolo gruzzoletto, si svuoteranno con il pagamento delle bollette. L'emergenza sanitaria è già emergenza economica per alcune categorie di persone: nelle prossime settimane gli aumenti record delle bollette condizioneranno la vita quotidiana di centinaia di parmigiani che, fino ad oggi, erano abbastanza tranquilli dal punto di vista della gestione economica.