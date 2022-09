Bollette alle stelle per le famiglie parmigiane: per luce e gas si spende tre volte di più

Le bollette dell'energia elettrica e del gas sono aumentate esponenzialmente sia per le imprese che per le famiglie parmigiane. Il rialzo dei costi è evidente dal confronto degli importi del 2022 con quelli dell'anno scorso. Mentre per le aziende e le attività commerciali le associazioni di categoria lavorano per quantificare gli aumenti e chiedono interventi agli Enti locali e al governo per contrastare la tendenza, per le famiglie l'incremento è difficilmente quantificabile.

Secondo i dati del Centro Studi di Ascom Parma dal luglio del 2021 al luglio del 2022 la variazione percentuale del costo delle bollette per le imprese è stata elevatissima: si parla di oltre il 400% in media per un ristorante per la luce e dell'800% per il gas, di oltre il 140% in media per un panifico per la luce e di oltre il 130% per il gas. Con i costi in media più che triplicati alcuni esercizi commerciali hanno deciso di aumentare i prezzi e di esporre gli aumenti percentuali del costo dell'energia, per far capire ai clienti a cosa sono dovuti gli aumenti. A Parma è successo per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, distributori di metano e altre categorie.

Per quanto riguarda le famiglie chi si trovava già in una situazione di emergenza economica dopo la pandemia sta ricevendo il colpo di grazia in questi mesi. Anche le famiglie della cosiddetta classe media si trovano in difficoltà, visto il sostanziale raddoppio dei costi. Con gli stipendi bloccati, oltre ai costi delle bollette i parmigiani devono fare i conti con gli aumenti dei prezzi (IL REPORTAGE) dei supermercati e degli altri servizi, sempre legati al costo dell'energia. Le famiglie, però, non possono scaricare i costi su nessuno. Del resto a Parma Iren avrebbe chiuso gli allacci di 50 condomiii perchè non riuscivano a pagare le bollette del teleriscaldamento.

Abbiamo provato a verificare e confrontare alcune bollette, arrivate recentemente nelle cassette della posta di alcune famiglie parmigiane, per capire di quanto è stato l'incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le notizie che arrivano in merito al prezzo dell'energia elettrica non sono buone e, per i prossimi mesi, si prevedono ulteriori aumenti. "Ho provato a confrontare le bollette dell'energia elettrica e del gas - ci racconta un padre di 54 anni con due figli - che ho ricevuto nel luglio e agosto del 2021 con quelle relative al luglio ed agosto del 2022: facendo un rapido calcolo mi sono accorto che se l'anno scorso ho speso circa 400 euro quest'anno dovrò sborsare più di 1.100 euro. Non so come farò: ho un lavoro con uno stipendio medio e per starci dentro, visto che è aumentato tutto, dovrò chiedere un prestito".

Lo stipendio non basta più nemmeno per le spese di base di una famiglia: supermercato, bollette, affitto, costi per mandare i figli a scuola. In questo contesto i consumi sono molto limitati (gli acquisti di alimenti si sono già ridotti del 3%, secondo Coldiretti) e non rimane più nulla da spendere per gli extra. "Non riusciamo nemmeno a far quadrare i conti di base, figuriamoci se possiamo permetterci di uscire la sera - ci racconta una donna di 50 anni che lavora con un regolare contratto a tempo indeterminato. "Con uno stipendio da impiegata non riesco più a pagare tutto, prima ci riuscivo senza problemi. Se guardo al costo delle bollette nel mio caso sono più che triplicati perchè entro metà settembre dovrò pagare più di mille euro solo per le spese di gas ed elettricità. Faccia conto che non ho una casa enorme ma di 60 metri quadri e ci viviamo in due".

Il 3 settembre il sindaco di Parma Michele Guerra ha annunciato lo stanziamento di fondi per contrastare i rincari delle bollette. Ha anche reso pubblico l'apertura di un dialogo con Iren. Ottanta sindaci del parmense hanno invece chiesto alla multiutility di non staccare le utenze: un appello che, per quanto riguarda il nostro territorio, dà l'idea di quanto urgente ed emergenziale sia la situazione di tantissime famiglie, già a partire da questi primi giorni di settembre.