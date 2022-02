Bollette, Pizzarotti: "Resta la preoccupazione per i rincari"

"E' evidente che ci fa molto piacere che, dopo i lavori fatti in questi anni, i risultati ci sono. Ben prima che ci fossero incentivi e che fosse di moda, abbiamo fatto i cappotti alle scuole, abbiamo investito sulla riqualificazione, lavorato al tema dei lampioni al led che estenderemo a tutta la città". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, commentando il primo posto in classifica per la sua città, tra i capoluoghi di Provincia, per quanto riguarda la spesa pubblica secondo l'ultimo report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture. La città amministrata da Pizzarotti si è guadagnata il massimo dei voti per quanto riguarda tutte e tre le voci di spesa: 619 mila 944 euro la cifra spesa per l'energia elettrica, 156 mila 369 euro per le bollette dell'acqua, 215 mila 801 euro per il gas. "Se si investe per tempo i risultati arrivano", commenta il primo cittadino sottolineando che Parma continua a lavorare anche sui temi di acqua e gas: "Si può sempre fare meglio, ad esempio, sui temi del risparmio e delle perdite idriche e continuiamo ad avere obiettivi strategici. Si avvicina la fine dell'amministrazione e spero che tutto questo potrà essere preso in mano da chi arriverà dopo di noi".