Lo sfogo di un locale: "Bollette triplicate: costretti a far pagare il caffè 1 euro e 55 e un cappuccino 2 euro e 30"

Caffè a 1 euro e 55, cappuccino a 2 euro e 30, pasta a 1.70 e brioches a 1.95. Sono questi i prezzi, con una maggiorazione del 30%, comunicati da una pasticceria del centro storico di Parma che ha deciso di rendere pubblici gli aumenti della bollette dell'energia e del gas. "I costi per le bollette sono triplicati: per noi 'energivori' sarà inevitabile l'introduzione del nuovo listino variabile. Su tutti i prodotti verrà applicato un supplemento energia del 30%, che varierà mese per mese con l'andamentro del 'caro energia'.