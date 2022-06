Temporali e grandine in città e provincia, allagamenti e danni: a Fidenza auto colpita da un grosso ramo

Nel pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno, come previsto dall'allerta meteo gialla, forti temporali si sono abbattuti su Parma e provincia. La perturbazione è stata particolarmente violenta ed ha coinvolto diversi comuni del nostro territorio. In città la bomba d'acqua è stata breve ma parecchio intensa: in alcune zone sono state segnalate anche grandinate.

Lungo la via Emilia alcuni grossi rami sono caduti: gli automobilisti hanno avuto difficoltà a percorrere la strada. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco di Parma e Fidenza. Proprio a Fidenza, lungo la via Emilia, un ramo è caduto sull'auto di una coppia: per fortuna i due occupanti del veicolo non sono rimasti feriti. Solo tanta paura e i danni all'auto.