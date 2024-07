Bomba d'acqua e grandine: allagamenti tra Fidenza e Salsomaggiore

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Parmense. Da poco prima delle ore 17 di lunedì 1° luglio, infatti, bomba d'acqua e grandine hanno interessato in particolare le zone di Fidenza e della Bassa Parmense. A Fidenza in pochi minuti sono già scesi 40 millimetri d'acqua. A Fidenza si sono verificati numerosi allagamenti, sia in centro città che nelle frazioni. Il Marconi Park e il sottopasso della stazione dei treni sono stati allagati. "I tecnici del Comune, la polizia locale e la protezione civile sono sul territorio, nelle zone più colpite. Stanno monitorando la situazione ed intervenendo proprio in questo momento" racconta il sindaco di Fidenza Davide Malvisi. Allagate anche diverse cantine tra Fidenza, Busseto e Salsomaggiore Terme.

La bomba d'acqua ha provocato l'allagamento della strada provinciale che collega Fidenza a Castione Marchesi. Nel territorio di Busseto, tra San Rocco e Sant'Andrea, la viabilità è difficoltosa a causa di alcuni allagamenti. Sono segnalati disagi alla circolazione stradale tra Fidenza e Salsomaggiore Terme: alberi caduti in mezzo alla carreggiata, in particolare tra Salsomaggiore e Ponte Ghiara. Tra le zone colpite anche i comuni di San Secondo e di Soragna.

A Parma, per ora, non si registrano precipitazioni, che dovrebbero arrivare, anche se più lievi, nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO