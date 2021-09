Piogge torrenziali a Parma e provincia: danni e disagi al traffico

Una forte perturbazione con piogge torrenziali e forte vento, si è abbattuta su Parma e provincia nella mattinata di oggi, domenica 26 settembre. Oltre alla città sono stati colpiti, in particolare, alcuni Comuni della nostra provincia. Allagamenti, disagi al traffico e alcuni danni sono stati registrati in mattinata. I vigili del fuoco, che hanno ricevuto numerose segnalazioni al numero di emergenza 115, stanno lavorando per sistemare le situazione più critiche. Sempre stamattina si è registrata una grandinata particolarmente violenta in val Ceno.