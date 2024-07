Bomba d'acqua, il sindaco di Fidenza: "E' stata di una violenza inaudita"

Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta il 1° luglio su Fidenza, che ha provocato diversi danni - tra allagamenti, collegamenti e strade interrotte - è l'ora della conta dei danni che, secondo il sindaco di Fidenza Davide Malvisi, sono stati ingenti.

"Purtroppo si è abbattuto su Fidenza un temporale di violenza davvero inaudita - sottolinea il primo cittadino. Basti pensare che per l’agenzia regionale, si è trattato di un fenomeno pesante, ben oltre le previsioni, con un’intensità che ha raggiunto la tonalità viola, la più grave.

Mentre scrivo sono ancora al lavoro tutte le squadre di emergenza: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, unitamente ai tecnici del Comune e delle diverse compagnie di servizi come telefonia e luce. Ovviamente a tutti coloro che in questo momento stanno lavorando per il bene della nostra comunità va un grazie speciale da parte mia e di tutti noi! Come è facile immaginare è presto per quantificarli, ma una cosa è certa: i danni ci sono stati e sono stati ingenti. Per dire abbiamo la frazione di Rimale che è rimasta isolata a lungo (Adesso il collegamento è ristabilito con la via Emilia), mentre a Castione, nei pressi dell’Abbazia è caduto un albero che ha divelto linee elettriche e telefoniche. Per segnalazioni o emergenze il numero da fare è quello del 115"