Bonaccini ha incontrato Nicole, l'11enne parmigiana affetta dalla sindrome di Pandas

Nicole, ragazzina parmigiana di 11 anni, affetta dalla sindrome di Pandas, aveva scritto una lettera al presidente della Regione Emilia-Romagna, parlandogli della sua malattia, del suo stato d'animo e chiedendo il perché la sua sindrome non fosse ancora riconosciuta come malattia rara.

Oggi Stefano Bonaccini, che si trova nel parmense per l'inaugurazione della nuova centrale idrica di San Vitale Baganza, l'ha incontrata.

Il Presidente Bonaccini si impegnerà ad approfondire con la comunità scientifica farà incontrare l’assessore alla Salute Donini con l’ associazione genitori Pans Pandas Bge Odv.

LA LETTERA DI NICOLE A BONACCINI

"Ciao Presidente, Come stai? Mi presento, sono Nicole, ho 11 anni e frequento la prima media. Ti scrivo perché il 28 febbraio é la giornata delle malattie rare. La mia malattia ha un nome dolce e simpatico: Sindrome Pandas! Non farti ingannare, é tutto falso, non c’è nulla di bello in lei. Si é infilata nella mia vita e me l’ha rubata, nessuno dovrebbe mai provare il dolore che provoca, così tanto da farmi venire voglia di sdraiarmi per terra e lasciarmi morire. Si é infilata molto bene nel mio corpo per sette anni fino a quando due medici molto bravi l’hanno trovata e hanno dato un nome al mio dolore. Questi medici si chiamano Capone e Falcini. La Pandas non é riconosciuta dallo stato italiano e più che rara é raramente diagnosticata, almeno questo é quello che sento dire da mia mamma alle sue amiche. Non amo molto parlare di questo perché sono timida ma i miei genitori dicono che é giusto fare la propria parte e così ogni 28 Febbraio scrivo una lettera per sentirmi meno invisibile e per aiutare altri bambini.

Questa malattia mi ha insegnato a lottare per il mio corpo anche se nessuno é disposto ad ascoltare, anche se avevo solo la mia mamma e il mio papà a proteggermi. La Pandas è una malattia autoimmune provocata dallo streptococco, il mio sistema immunitario non funziona, attacca il cervello rendendolo un falò. Esiste anche la Pans che ha il mio fratellino di 3 anni dove a causare l’infiammazione non é lo streptococco ma un altro virus o batterio. Può essere molto grave ma nel mio caso non lo è eppure mi ha fatto soffrire tantissimo. Tutto è iniziato quando avevo 2 anni con delle crisi di assenza, mia mamma mi aveva trovato nel letto occhi aperti e non reagivo, mia mamma quando me lo racconta dice che chiamó l’ambulanza dicendo che ero morta. Ho avuto per due volte questo episodio nel giro di due anni, da lì poi sono iniziati i tic, tantissimi tic, tutti diversi a volte anche cinque o sei contemporaneamente. A volte non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto dal dolore alla schiena , al collo causato dai tic. I miei vecchi compagni delle elementari non me lo hanno mai fatto notare (facevano finta di niente penso io) erano bravi…io mi vergognavo…

La Pandas mi provocava terrore notturno, paure senza motivo, non riuscivo ad andare da una stanza all’altra, avevo il terrore che i miei genitori morissero, paura di stare con gli sconosciuti, non sopportavo i rumori e le luci, a scuola mi addormentavo sempre, mi stancavo tantissimo e provavo davvero tanto male alle gambe, alle braccia. Le mie paure non mi hanno fatto iscrivere al corso di violìno (mio papà me lo aveva comprato perché mi piaceva tanto, avevo sentito un concerto in un parco), non potevo fare hip hip perché non avrei resistito, non andavo a casa delle mie amiche, a scuola scrivevo male, non seguivo le regole (povere maestre) non riuscivo a stare ferma.