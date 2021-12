Bonaccini: "L'Emilia-Romagna potrebbe passare in zona gialla per le festività"

Parma e l'Emilia Romagna potrebbero passare in zona gialla per le festività natalizie. A confermare l'ipotesi - che si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni - le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Può darsi. Ancora non lo sappiamo. Pur avendo in questi giorni superato il numero di contagi dello stesso periodo dell’anno scorso, abbiamo un numero molto inferiore di decessi e anche di ospedalizzazioni". In ogni caso "non chiuderà nessuna attività economica, a differenza del passato". "Dobbiamo però continuare a combattere, a vaccinare il più possibile" ha proseguito Bonaccini: "Abbiamo superato il 91% di prime dosi, siamo oltre l'89% di seconde. Superate 800mila terze dosi. Cominciano a prenotare le famiglie per i propri bambini dai 5 agli 11 anni".