Bonaccini: "Le attività che stiamo riaprendo non le chiuderemo più"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la presentazion del festival culturale la Milanesiana ha parlato delle riaperture dei prossimi giorni. "Sono molto fiducioso: rispetto all’anno scorso - oltre all’arrivo dell’estate, che certo è un vaccino naturale - quest'anno abbiamo anche i vaccini. Io non ho dubbi che tutto quello che stiamo riaprendo non lo chiuderemo mai più e riapriremo piano piano tutto. Per noi la cultura non è qualcosa di secondario, ha a che fare con la qualità della vita".