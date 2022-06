Bonus 200 euro, circolare dell'Inps: a chi spetta e quando arriva

Anche a Parma, l'Inps, attraverso una circolare ha provato a fare chiarezza sul bonus da 200 euro approvato dal governo Drahi per contrastare il caro vita e che sarà erogato una tantum. L'Istituto ha fornito tutti i chiarimenti possibili su contributo, specialmente su quando verrà erogato e soprattutto a chi. Non sarà automatico, come si pensava in un primo, momento ma servirà un'autodichiarazione che dovrà essere inviata dal datore di lavoro al proprio dipendente.

A chi spetta il bonus da 200 euro

Il contributo sarà erogato ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale (a questo link l'elenco completo di tutte le categorie).

Bonus da 200 euro il calendario dei pagamenti

A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.