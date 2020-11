"Bonus Covid, centinaia di domande giacenti da mesi ed è ancora impossibile chiedere il nuovo bonus che scade lunedì prossimo"

"Dall’inizio della crisi sanitaria da pandemia Covid-19" - si legge in una nota - le strutture della CGIL di Parma stanno svolgendo uno straordinario lavoro di tutela, con un numero enorme di richieste in condizioni di lavoro difficili.

A nove mesi ormai dall’inizio della crisi sanitaria possiamo dire di aver contribuito in modo sostanziale alla tenuta dello stato sociale e al sostegno delle persone più fragili. La collaborazione quotidiana messa in atto tra mille difficoltà con gli istituti deputati all’erogazione dei contributi (Inps in primis) sta dando i suoi frutti e sono tante le situazioni che si sono sbloccate positivamente.

Purtroppo però non sta andando così invece per alcune domande di Bonus Covid (lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo) che risultano ancora “in attesa di esito” da quest’estate. Sono casistiche bloccate da Inps a livello centrale per incongruenze nelle dichiarazioni del datore di lavoro o per altri motivi amministrativi. Tuttavia, anche ottenuti i chiarimenti necessari, ai Patronati e ai cittadini non è reso possibile procedere con la richieste di riesame a causa del blocco nei sistemi informatici.

Dopo svariati mesi la situazione non è più tollerabile e chiediamo con forza che qualcuno intervenga per risolverla.

Segnaliamo anche che il DL 137/2020 “Ristori”, ha prorogato alcuni di questi bonus in data 28 ottobre ma che ad oggi, a solo 3 giorni dalla loro scadenza del 30 novembre, ancora non è possibile richiederli dal sito Inps! Davvero una situazione paradossale in cui lo Stato prevede “ristori” ma poi non permette di richiederli".

Ad illustrare stamattina in conferenza stampa la problematica sono stati Matteo Rampini, della segreteria confederale CGIL Parma, e Luca Ferrari, direttore del Patronato INCA CGIL Parma. Erano presenti alcuni lavoratori interessati dalla mancata erogazione del bonus.