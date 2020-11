Bonus Covid, l’Inps proroga al 18 dicembre l’invio delle domande

Dopo l’iniziativa di ieri, in cui CGIL e INCA di Parma hanno denunciato i ritardi in merito ai Bonus Covid previsti dal DL 137/2020 per i lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo, oggi è stata pubblicata la Circolare Inps n. 137.

L’istituto, di concerto col Ministero del Lavoro, proroga la scadenza della presentazione della domanda dal 30 novembre al 18 dicembre 2020.

Consideriamo positivamente questa decisione che offre più tempo ai lavoratori per presentare la domanda (anche se il sito Inps ad oggi non è ancora in grado di riceverla), ora però si sblocchino anche le tante giacenze che ancora ci sono