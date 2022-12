Bonus teleriscaldamento rinnovato per la stagione termica 2022-2023

Bonus Iren Teleriscaldamento 2022-2023” è uno sconto sulla bolletta del Teleriscaldamento riconosciuto anche per la stagione termica 2022-2023 da Iren a parziale compensazione della maggior spesa sostenuta dalle famiglie economicamente svantaggiate a causa dell’eccezionale aumento subito dal gas naturale. Le domande potranno essere presentate on line al Comune di Parma fino al 31 gennaio 2023 salvo proroghe, accedendo al link https://www.servizi.comune. parma.it/it-IT/Servizi- Sociali.aspx. Le importanti novità legate al Bonus per la stagione termica 2022 – 2023 sono l’incremento della soglia ISEE di accesso da 12.000 a 25.000 euro per ampliare in modo significativo il numero degli aventi diritto e la modalità agevolata per inoltrare la domanda di Bonus per chi l’ha già ottenuto nella stagione termica 2021-2022.

Per usufruire del supporto di volontari per la compilazione della domanda tramite i Servizi On Line del Comune di Parma è possibile rivolgersi ai Punti di Comunità, coordinati da CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato e costituiscono una delle “azioni” del progetto “Parma welFARE 2020”. Tutte le informazioni e la documentazione necessarie sono reperibili al link https://www.comune.parma.it/ it/servizi/salute-benessere-e- assistenza/contributi- economici/bonus-iren- teleriscaldamento